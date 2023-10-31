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    Белые цапли оставили распри и устроили коллективную охоту в Ленобласти

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    Автор: Комитет по животному миру Ленинградской области

    Осень — сезон коллективных охот. В Ленобласти специалистам охотнадзора удалось запечатлеть такую у белых цапель, которые обычно, наоборот, не против отобрать у друг друга добычу.

    Белые цапли очень осторожны и стараются держаться вдали от людей, рассказали 31 октября в Комитете по животному миру Ленинградской области. Охотятся цапли чаще в одиночку: хоть они и живут колонией, к сородичам бывают агрессивны и нередко отнимают добычу друг у друга, могут подраться за лакомый кусочек, даже если пищи достаточно.

    Однако бывают и исключения. Одно такое специалисты комитета засняли на видео. Видимо, перед дальним перелетом, когда потомство уже выросло и уверенно встало на крыло, цапли становятся более лояльны друг к другу и начинают охотиться коллективно, тем более, что такой способ приносит больше добычи, отметили в ведомстве. Питаются белые цапли в основном рыбой, обитающей на мелководье.

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    Ленинградская областьЖивотныеПтицыЦапли
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