Белые цапли оставили распри и устроили коллективную охоту в Ленобласти

Осень — сезон коллективных охот. В Ленобласти специалистам охотнадзора удалось запечатлеть такую у белых цапель, которые обычно, наоборот, не против отобрать у друг друга добычу.

Белые цапли очень осторожны и стараются держаться вдали от людей, рассказали 31 октября в Комитете по животному миру Ленинградской области. Охотятся цапли чаще в одиночку: хоть они и живут колонией, к сородичам бывают агрессивны и нередко отнимают добычу друг у друга, могут подраться за лакомый кусочек, даже если пищи достаточно.