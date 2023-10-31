СК возбудил дело об изнасиловании 13-летней в Южно-Приморском парке. Она беременна

В Петербурге ищут подозреваемого в надругательстве над девочкой школьного возраста в Красносельском районе Петербурга. От полицейских он узнает, что в ближайшие полгода может стать отцом.

О ранней половой жизни дочери полицейским два дня назад сообщил 45-летний гражданин Узбекистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 октября. По его словам, всё произошло в окрестностях Южно-Приморского парка в последнюю неделю июля со знакомым молодым человеком, о котором отец знает немного.

Промолчать о близости не позволила беременность. В тот же день родители отвели 14-летнюю дочь в детскую больницу, где добавили, что секс был без её согласия. Состояние девочки опасений у медиков не вызвало — после осмотра её отпустили.