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    СК возбудил дело об изнасиловании 13-летней в Южно-Приморском парке. Она беременна

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    В Петербурге ищут подозреваемого в надругательстве над девочкой школьного возраста в Красносельском районе Петербурга. От полицейских он узнает, что в ближайшие полгода может стать отцом.

    О ранней половой жизни дочери полицейским два дня назад сообщил 45-летний гражданин Узбекистана, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 октября. По его словам, всё произошло в окрестностях Южно-Приморского парка в последнюю неделю июля со знакомым молодым человеком, о котором отец знает немного.

    Промолчать о близости не позволила беременность. В тот же день родители отвели 14-летнюю дочь в детскую больницу, где добавили, что секс был без её согласия. Состояние девочки опасений у медиков не вызвало — после осмотра её отпустили.

    Следственный комитет возбудил дело по статье об изнасиловании. Судя по квалификации, на момент случившегося школьнице было 13 лет.

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