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    Пассажир с ножом залил чужой кровью петербургский автобус

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    26 комментариев

    Полиция ищет мужчину с ножом, который в ночь на 30 октября залил чужой кровью салон автобуса № 124 в Красногвардейском районе Петербурга. Его безоружный оппонент сейчас в реанимации Александровской больницы. По данным «Фонтанки», пассажира удалось спасти буквально чудом.

    В компании «Вест-Сервис», которой принадлежит испачканный кровью автобус, подтвердили, что за несколько минут до полуночи в салоне произошла драка между двумя пассажирами.

    «Один из которых нанес ножом колотое ранение другому. После чего на остановке «Проспект Маршака, д. 74» (Муринская дорога) с места происшествия скрылся. Водитель автобуса, согласно инструкции, сразу вызвал сотрудников полиции и скорой помощи на место происшествия. Также доложил о происшествии в компанию», — сообщил перевозчик.

    Известно, что пострадавшему около 50 лет. У пациента множественные резаные раны лица, головы и шеи плюс состояние шока. Состояние медики оценивают как тяжелое.

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    Комментарии 26

    Гость31 Окт 2023 в 00:38
    Видео из салона !
    +0−0
    Гость31 Окт 2023 в 00:33
    Ставлю на чёрное!
    +0−0
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