Пассажир с ножом залил чужой кровью петербургский автобус

Полиция ищет мужчину с ножом, который в ночь на 30 октября залил чужой кровью салон автобуса № 124 в Красногвардейском районе Петербурга. Его безоружный оппонент сейчас в реанимации Александровской больницы. По данным «Фонтанки», пассажира удалось спасти буквально чудом.



В компании « Вест-Сервис », которой принадлежит испачканный кровью автобус, подтвердили, что за несколько минут до полуночи в салоне произошла драка между двумя пассажирами.

