Пассажир с ножом залил чужой кровью петербургский автобус

Полиция ищет мужчину с ножом, который в ночь на 30 октября залил чужой кровью салон автобуса
В компании «
«Один из которых нанес ножом колотое ранение другому. После чего на остановке «Проспект
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Полиция ищет мужчину с ножом, который в ночь на 30 октября залил чужой кровью салон автобуса
В компании «
«Один из которых нанес ножом колотое ранение другому. После чего на остановке «Проспект
Известно, что пострадавшему около
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