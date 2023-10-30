«Ведомости»: правительство РФ одобрило наделение частных охранников правом уничтожать БПЛА

Частные охранники (сотрудники ЧОП) могут получить право сбивать беспилотники, сообщают 30 октября «Ведомости». По данным издания, правительство России одобрило проект поправок в законы «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Речь о расширении полномочий сотрудников ЧОП при охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которым присвоена категория опасности.
Авторы законопроекта, который уже внесен в Госдуму, также предлагают распространить пространственные пределы зон безопасности объектов ТЭК на воздушное пространство над территорией или акваторией вокруг них.
«Ведомости» ознакомились с текстом отзыва правительство РФ на проект поправок. По информации издания, правительство РФ в своем отзыве отмечает, что сейчас зоны безопасности установлены только вокруг объектов энергомоста «РФ — полуостров Крым» и магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым» и совпадают с границами охранных зон таких объектов. Пределов воздушного пространства в таких зонах, учитывая скорость передвижения воздушных дронов, может оказаться недостаточным для их уничтожения, признается в отзыве.
Правительство намерено поддержать законопроект при условии его доработки с учетом замечаний к рассмотрению нижней палатой парламента РФ во втором чтении.