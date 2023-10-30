«Ведомости»: правительство РФ одобрило наделение частных охранников правом уничтожать БПЛА

Частные охранники (сотрудники ЧОП) могут получить право сбивать беспилотники, сообщают 30 октября «Ведомости». По данным издания, правительство России одобрило проект поправок в законы «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».



Речь о расширении полномочий сотрудников ЧОП при охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которым присвоена категория опасности.



Авторы законопроекта, который уже внесен в Госдуму, также предлагают распространить пространственные пределы зон безопасности объектов ТЭК на воздушное пространство над территорией или акваторией вокруг них.

