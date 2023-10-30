«Где был председатель правительства? Глава парламента?» Как лидеры мнений объясняют погром в Махачкале

Фото: AP/TASS Поделиться Поделиться





Реакция на прорвавшуюся в аэропорт Махачкалы толпу потребовала времени. Официальное мнение Кремля и МИДа сформировалось только к середине 30 октября: там указали на вмешательство извне, Запад и Украину. До этого свою оценку успели выразить депутаты, военкоры и другие прогосударственные лидеры мнений.



Одной из первых о происходившем в Махачкале высказалась глава RT Маргарита Симоньян. Она просила на экстраполировать ситуацию на весь Дагестан, возмущалась, что рейс из Тель-Авива не отменили, и рассуждала о слишком успешной руке ЦИПсО. Но больше всего по соцсетям разошлись другие слова Симоньян: «То, что происходит сейчас в Дагестане, плохо. Очень-очень плохо. Интересно, кем организовано».



В заблокированной социальной сети комик Денис Чужой ответил на этот пост узнаваемым скриншотом из сериала «Наша Russia». На нем превратившийся в мем персонаж Людвиг Аристархович, который обычно деланно удивляется и ищет виноватого. На момент подготовки этого материала комментарий Чужого был куда более популярен: картинка набрала почти в шесть раз больше лайков, чем высказывание главы RT.



Автор: youtube.com

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, еще 28 октября публиковал призывы выгонять евреев из гостиницы «Фламинго» в Хасавюрте, но погром в аэропорту осудил. «Братья, это неправильно то, что вы так делайте щас, их тоже дома ждут, как у нас дома дети, они тоже люди, как и мы (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.)», — написал блогер после слов о первых жертвах. Следом он опубликовал скриншот, на котором говорится, что переживания за Газу понятны, но стоит «контролировать гнев и поступки»: «Тот кошмар, который вы устроили в махачкалинском аэропорту, — это не из религии, не из дел, совершаемых ради довольства Всевышнего».



Депутат Госдумы Виталий Милонов сразу заговорил о спецоперации, назвав погром «нездоровым движем». «В 132-й бригаде вы сможете показать всю свою отвагу и мужественность. С вашей энергией Авдеевка станет быстрым началом конца [Украины]», — написал он в своем телеграм-канале. Следом он репостнул Романа Голованова, который позиционирует себя как «консервативный журналист». Мнения совпали: «Толпа в Дагестане раскачивает полицейские машины. Как много горячих мужиков, готовых «громить евреев» и силовиков. А что же вы свою силу не покажете на СВО?»



«Чувствую себя примерно как учитель физики, который десятилетиями объяснял всем, что тела тяжелее воздуха падают вниз. А ему рассказывали, что в нашей мультивселенной камни дружат, летают во всех направлениях и складываются на лету в розочки», — делился правый публицист Егор Холмогоров. Подробно цитировать его дальнейшие высказывания о необходимости «доминирования русской культуры и цивилизации» может быть чревато.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что стоящих за беспорядками надо наказать по всей строгости закона, причем независимо от того, кто за ними стоит: «В России недопустима ненависть по национальному признаку, в России не может быть еврейских, таджикских, украинских, любых других погромов. У нас не может быть «культуры отмены» и механизма навязывания коллективной вины». Правда, политическую сторону, которую занимают виновные, Поддубный определил сразу же: это провокаторы, руками которых действует Запад.



«Пора все-таки переводить страну на военное положение и не переживать, что где-то кому-то это не понравится. Не может часть страны воевать, а остальная часть даже не знать об этом», — высказался в своем телеграм-канале Андрей Руденко, коллега Поддубного по ВГТРК. «Мягким [половым органом] в семье порядок не наведешь», — заверил военкор.

Поэтесса и военкор Анна Долгарева назвала погромщиков «самозваной милицией»: «Это позор какой-то. Я была в Махачкале, и у меня сохранились самые лучшие воспоминания об этом городе. Довольно светском, надо сказать».



Политолог Сергей Марков в оценках был более взвешенным, хотя и попенял российским властям, которые могли бы дать «спокойно организовать митинги в поддержку палестинцев и против Израиля». «И была бы Махачкала в одном ряду с Парижем и Лондоном. Нельзя запрещать людям выражать политическую позицию», — написал он.



«Из вчерашних событий в Дагестане необходимо сделать самые серьезные выводы. Участники, а главное, зачинщики беспорядков должны понести максимально суровую ответственность по закону, чтобы ни у кого не возникло желания следовать их примеру», — заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.



Он же раскритиковал главу Дагестана Сергея Меликова, который «фактически обвинил в произошедшем правоохранителей», но «самоустранился». «Сам Меликов, как говорят, в воскресенье находился в Москве. Но где был председатель правительства? Глава парламента? Секретарь Совбеза? Почему никто из них не выехал на место? Да в конце концов, что мешало главе (между прочим, боевому генералу и председателю антитеррористической комиссии Республики Дагестан) экстренно вернуться домой?» — вопрошал Хинштейн.

Депутат Госдумы и зампред комитета по информационной политике Евгений Попов попросил всех быть точными в формулировках: «Перестаньте называть дагестанских погромщиков протестующими. Это преступники, каждый из которых понесет наказание. Махачкала — не Киев. В России так нельзя. Провокаторы, что стоят за погромом, могут быть кем угодно и где угодно».



Разницу между «ними» и «нами» объяснял также бывший глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. «Никто из тех наших, с кем мне за этот год пришлось общаться на фронте, не испытывает ни малейшей неприязни к противнику из-за того, что он «не той крови», «неправильный русский», а то ещё какой-нибудь «поляк» или «англосакс». Нет, конечно», — заверил он. Значит, «любые призывы и действия, направленные на разжигание вражды к представителям русского и всех проживающих в России народов России, неприемлемы и должны пресекаться самым жёстким из всех законных способом».



Сенатор Андрей Клишас, как и депутат Хинштейн, сказал, что участников и организаторов беспорядков надо привлечь у уголовной ответственности, а правопорядок в республике восстановить в кратчайшие сроки.



В Кремле погром в аэропорту прокомментировали уже на следующий день после всех событий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «во многом» в произошедшем виновато западное вмешательство извне, в том числе — информационное. Этому будет посвящено и совещание, которое 30 октября проведет Владимир Путин.



После Пескова о ситуации заговорили и в МИДе. По мнению официального представителя министерства Марии Захаровой, ключевую роль в событиях на дагестанском аэродроме сыграл киевский режим.



Высказался и патриарх Кирилл. «Расцениваю случившееся как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества, — заявил он. — Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране».