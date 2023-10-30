Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе: новости СВО за 30 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 октября.
Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе
На аукционе ушла с молотка крымская квартира президента Украины Владимира Зеленского. Национализированное имущество в поселке Ливадия продали за 44,3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. В ведомстве подчеркнули, что в аукционе были всего два участника.
Квартиру площадью 119,5 квадратных метров выставили на продажу на прошлой неделе — тогда ее стоимость была 24,6 миллиона рублей. Недвижимость была оформлена на жену президента Украины Елену Зеленскую.
Обломки ракеты упали на территорию школы в Крыму
Сегодня в Севастополе система ПВО сбила две воздушные цели, сообщил в губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, обломки упали на территорию школы.
— По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы
Позже глава региона добавил, что дети, которые находились на дополнительных занятиях, не пострадали: они успели спуститься в убежище на цокольном этаже сразу после начала воздушной тревоги.
В Минобороны сообщили, что В Минобороны сообщили, что около 13:00 над Крымом системы ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow.
Шойгу заявил, что Россия готова к переговорам по Украине
Россия готова к дискуссиям по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на X Сяншаньском форуме по безопасности.
— На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом, — передает ТАСС слова Сергея Шойгу.
Министр обороны также добавил, что необходимо обеспечить равные отношения между всеми ядерными державами.
— Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость, — отметил Сергей Шойгу.
На Украине планируют провести смарт-мобилизацию
В ближайшее время на Украине может пройти «смарт-мобилизация». Как заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров изданию РБК-Украина, по новым правилам призывник сам сможет выбрать специализацию для службы.
— Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно, — передает издание слова Михаила Федерова.
Министр добавил, что желающие смогут подать заявку на любую воинскую специальность и пройти обучение по ней. «Смарт-мобилизацию» планируют запустить через несколько месяцев.
В Севастополе задержали мужчину за передачу секретных данных ВСУ
ФСБ задержала в Севастополе мужчину, подозреваемого в государственной измене. Как заявили в пресс-службе ведомства, задержанный передавал информацию ВСУ во время работы на оборонительных сооружениях в марте 2023 года.
— Россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам, — заявили в пресс-службе ФСБ.
Мужчину заключили под стражу, ему грозит срок от 12 лет до пожизненного.