Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе: новости СВО за 30 октября

Квартиру выставили на торги на прошлой неделе Скриншот: yandex.ru / maps Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 октября.



Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе На аукционе ушла с молотка крымская квартира президента Украины Владимира Зеленского. Национализированное имущество в поселке Ливадия продали за 44,3 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства имущественных и земельных отношений Крыма. В ведомстве подчеркнули, что в аукционе были всего два участника. Квартиру площадью 119,5 квадратных метров выставили на продажу на прошлой неделе — тогда ее стоимость была 24,6 миллиона рублей. Недвижимость была оформлена на жену президента Украины Елену Зеленскую.



Обломки ракеты упали на территорию школы в Крыму Сегодня в Севастополе система ПВО сбила две воздушные цели, сообщил в губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, обломки упали на территорию школы.

— По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане, — написал Михаил Развожаев.

Позже глава региона добавил, что дети, которые находились на дополнительных занятиях, не пострадали: они успели спуститься в убежище на цокольном этаже сразу после начала воздушной тревоги.



В Минобороны сообщили, что В Минобороны сообщили, что около 13:00 над Крымом системы ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow. Шойгу заявил, что Россия готова к переговорам по Украине Россия готова к дискуссиям по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на X Сяншаньском форуме по безопасности.

— На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах — как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом, — передает ТАСС слова Сергея Шойгу.



Министр обороны также добавил, что необходимо обеспечить равные отношения между всеми ядерными державами.

— Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость, — отметил Сергей Шойгу.

На Украине планируют провести смарт-мобилизацию В ближайшее время на Украине может пройти «смарт-мобилизация». Как заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров изданию РБК-Украина, по новым правилам призывник сам сможет выбрать специализацию для службы.



— Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно, — передает издание слова Михаила Федерова.

Министр добавил, что желающие смогут подать заявку на любую воинскую специальность и пройти обучение по ней. «Смарт-мобилизацию» планируют запустить через несколько месяцев. В Севастополе задержали мужчину за передачу секретных данных ВСУ

ФСБ задержала в Севастополе мужчину, подозреваемого в государственной измене. Как заявили в пресс-службе ведомства, задержанный передавал информацию ВСУ во время работы на оборонительных сооружениях в марте 2023 года.



— Россиянин собрал и передал представителю Вооруженных сил Украины сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам, — заявили в пресс-службе ФСБ.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит срок от 12 лет до пожизненного.

