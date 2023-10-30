Чиновникам хотят запретить пользоваться импортными ручками. Смотрим, чем пишут главные люди страны

Если запрет поддержат, бюджетные организации больше не смогут закупать импортные канцтовары Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Минпромторг рассмотрит вопрос о запрете госзакупок импортных канцелярских товаров. Об этом сообщил первый замглавы министерства промышленности и торговли Василий Осьмаков, выступая на заседании в Госдуме. Таким образом в ведомстве собираются поддержать отечественных производителей.



Специальное постановление правительства предполагает запрет на госзакупки товаров из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза, если в России производятся их аналоги. В государства-участники ЕЭАС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.



MSK1.RU узнал, какими ручками пользуются первые лица страны, а определять их помогал нам Иван, мастер по ремонту перьевых ручек и автор Telegram-канала «Перьевые ручки, их ремонт и аксессуары». Иван, на вопрос, часто ли он видел в руках чиновниках российские ручки, ответил так:



— Я вообще российских ручек не видел ни у кого.

Указ о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Путин, скорее всего, подписывал немецкой ручкой-роллер Montblanc Legrand, которую в интернете можно купить за 80 тысяч рублей. Мастер рассказывает, что эта модель часто светится в Белом доме при подписании официальных бумаг.

Предположительно, Montblanc Legrand — в руках президента. Сзади ручка попроще Скриншот: Kremlin / Youtube.com Поделиться Поделиться





По правую руку от президента тогда скромно лежала японская Pentel Document Pen MR205 — модель уже не купить, потому что компания сняла ее с производства в конце 2022 года. Стоила она, по сравнению с Montblanc, недорого: до 300 рублей за штуку. Роллер, который производили в стране восходящего солнца, называют любимой ручкой Путина — на большинстве совещаний президент часто держал в руках именно ее.

Премьер-министр Мишустин, скорее всего, подписывает документы ручкой от немецкой компании Schneider, модель One Hybrid N. Стоит она тоже относительно дешево — около 200 рублей за штуку.

Михаил Мишустин, вероятно, предпочитает немецкие ручки Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





И Путину, и Мишустину для патриотического подъема населения, наверное, подошли бы пишущие принадлежности внезапно российской компании Erich Krause. Бренд назвали на немецкий манер из-за распространенного мнения о надежности товаров из Германии. Впрочем, если импортозамещать ручки этим вариантом, тогда нужно забыть, что страна производства всех роллеров, выставленных на сайте компании, — Китай.



Есть недорогие ручки отечественного бренда «Союз». Впрочем, товары, которые они продают, тоже не очень отечественные. Наконечники им делает индийская «Essem», что указано на сайте компании.

В руках у министра иностранных дел Сергея Лаврова на фотографиях часто можно увидеть что-то очень похожее на Montblanc Meisterstück за 63 000 рублей. Если Путину и Лаврову так нужны элитные ручки, то, рассказывает Иван, российские бренды сувенирных канцтоваров действительно существуют. Подарочными титановыми ручками занимается, например, Streltsov P&A. Но в них, по словам мастера, простенькие перья от немецкого производителя ручек Kaweco.

На многих фотографиях Лаврова можно увидеть с роллером, похожим на Montblanc Meisterstück Фото: Анна Исакова / duma.gov.ru Поделиться Поделиться





— Есть «Ника», — говорит Иван. — Они утверждают, что сами производят перья, и я не знаю, кто бы в России этим занимался, кроме них.

Вообще, основная деятельность этой компании — наручные часы, но в каталоге можно найти и ручки из драгметаллов. Цена вопроса — от 4600 рублей. Самый дорогой канцелярский товар у них — танк Т-34–85. Ручка-роллер выполняет роль дула серебряной бронетехники. Гусеницы танка подвижные, башня вращается на 360 градусов. Самое то для важных совещаний, и никто не сможет усомниться в патриотическом настрое владельца. Поддержать отечественного производителя можно за 890 тысяч рублей.

Даже не миллион Скриншот: nikawatches.ru Поделиться Поделиться





Также существует бренд BENU, основанный в 2016 году Алексеем Семаниным и Екатериной Дмитриевой. Впрочем, российским его уже нельзя назвать. Сначала ручки делали в Москве, но на сегодняшний день производство перенесено в Ереван.

Пишущие принадлежности, которые чаще всего встречаются у Собянина и Матвиенко, мы не смогли определить. У мэра Москвы ручка очень похожа на безымянную модель малоизвестной фирмы DUKE, одна из которых сейчас выставляется на аукционе за 14 долларов. Иван, рассматривая фотографии, подтверждает: «Китайщина».

Нередко Собянин пишет вот этой ручкой Фото: mos.ru Поделиться Поделиться





Матвиенко, которая 3 года назад жаловалась на то, что в России не производят даже гвоздей, пользуется чем-то простым и недорогим — ручкой, похожей по строению на канцелярку от японской Uni-Ball, говорит Иван. Эти ручки также недорогие: роллеры можно найти до 300 рублей за штуку.



Мастер вспоминает еще один новый художественный бренд «Малевичъ», производящий в том числе и ручки — гелевые и перьевые. Хоть и в магазинах, продающих эти канцтовары, указано место происхождения «Россия», но Иван полагает, что производство тоже находится в Китае.



О том, что полностью российских ручек не существует, недавно говорил Илья Цигельницкий, генеральный директор «Вики Восток», которая производит ручки. Российские компании могли бы импортозаместить канцтовары для госсектора, но есть нюансы, рассказывал он в недавнем интервью Business FM.

— Я ходил в госструктуры, и российских ручек там крайне мало, российских канцтоваров мало. Во-первых, надо понимать, что в России не все канцтовары производятся, и не только ручки. Часть комплектующих в России не производится.

В России, по словам Цигельницкого, не делают основные компоненты ручек — например, пишущий наконечник стержня и чернила. Впрочем, это не так. У завода «СТАММ», который находится в Рязани, есть заключение Минпромторга о том, что их ручки полностью делаются в России. Документ выдан 30 июня 2022 года. Это первые ручки, попавшие в реестр министерства промышленности и торговли. То есть только их смогут закупать государственные организации, если запрет импортных канцтоваров поддержат.



На маркетплейсах десять этих ручек можно купить за 300 рублей. Про самую стандартную оранжево-синюю ручку из пластика на сайте завода пишут: «Изделие изготовлено из качественных материалов, и идеально сочетает в себе функциональность и современный дизайн». Роллеров, которые так предпочитают наши чиновники, компания не предлагает — на выбор у них есть только шариковые ручки.

«СТАММ» — завод, входящий в холдинг «Рельеф-центр», директор которого — Алексей Юрьевич Платонов. В холдинг входит карандашная фабрика имени Красина (ныне — просто «Красин»). Пока ручками от «СТАММ» первые лица страны ничего не подписывают (по крайней мере, мы не нашли). Зато карандаши «Красина» (которые тоже входят в реестр Минпромторга) часто встречаются на столах у членов Совбеза, Госдумы и разных министерств — их можно определить по яркому малахитовому узору.

Карандаши — наши, отечественные — в руках Володина и Медведева Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Мы решили выяснить, какие ручки официально закупают для президента и правительства России, и для этого обратились к заместителю управляющего делами президента Ольге Лякиной. Ранее в этом ведомстве она занимала должность начальника управления материально-технического обеспечения, сообщал ТАСС. Поговорить не получилось: Лякина отправила нашего корреспондента в пресс-службу, объяснив нежелание говорить тем, что она находится в командировке и сомневается в правдивости своих ответов. А пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова просто не ответила на звонок.