«Нам сейчас нельзя останавливаться». Трёхлетней Маше из Ленобласти нужна помощь в лечении

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У Маши редкое заболевание – лиссэнцефалия, в результате которого происходит, помимо всего прочего, задержка в развитии. Благодаря лекарствам и постоянным занятиям со специалистами, девочка приобрела много необходимых навыков, а врачи уверены, что Машенька сможет ходить с поддержкой. Для этого нужно продолжать интенсивные, систематические занятия. Однако такие курсы платные.



Маша Смердова, 3 года. Деревня Елизаветинка, Ленинградская область.

ВПР головного мозга (лимэнцефалия), ДЦП, атонически-астатическая форма, ЗПМР.



Требуется курс реабилитации. Не хватает 117 978 руб.



Маша – улыбчивая и доброжелательная девочка, любимая и долгожданная дочка. Родилась девочка здоровой и в срок. Но когда Маше было три месяца, родители стали замечать, что малышка плохо держи голову. В шесть месяцев всё стало ещё хуже: у ребёнка начались судороги. Тогда же развитие Маши остановилось: девочка больше не улыбалась и почти не поддерживала зрительный контакт.



Результаты обследований оказались неутешительными: у Маши обнаружили лиссэнцефалию – очень редкий и тяжёлый порок головного мозга. Эта патология встречается всего у одиннадцати детей из миллиона. При лиссэнцефалии у ребёнка появляется слабость, нарушение глотательного рефлекса, судороги, отставание в развитии. Большинство больных умирает в раннем детстве от осложнений и других пороков развития. Некоторые доживают до десяти лет. Но каждый случай индивидуален и продолжительность жизни ребёнка может быть гораздо выше. Специалисты отмечают, что благодаря медикаментозной терапии и реабилитации дети с этим диагнозом могут овладеть навыками, которые для них, на первый взгляд, кажутся недосягаемыми.



Маше повезло. Благодаря дорогостоящему препарату удалось продвинуться в лечении и приступить к реабилитации. За время занятий со специалистами девочка научилась переворачиваться, пережёвывать пищу, пить из трубочки, произносить звуки, держать предметы и даже опираться на ноги. Прогнозы врачей оптимистичны: Машенька сможет ходить с поддержкой, но для этого нужны интенсивные, систематические занятия.



Маша уже полтора года занимается в одном из петербургских реабилитационных центров. К сожалению, эти занятия входят в ОМС, а оплатить следующий курс родители девочки не в состоянии: в семье работает только папа, а у мамы недавно обнаружили онкологическое заболевание, борьба с ним потребовала дополнительных финансовых затрат.

