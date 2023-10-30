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    Музеи и парки Петербурга могут стать бесплатными для участников спецоперации и членов их семей

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    Участникам спецоперации на Украине и членам их семей могут разрешить бесплатно посещать музеи и парки Петербурга, следует из проекта постановления городского правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 30 октября.

    Эта мера поддержки распространяется на самих военнослужащих, а также их супругов, родителей, несовершеннолетних детей, детей до 23 лет, обучающихся в вузах, а также детей-инвалидов независимо от возраста.

    Речь идет о парках и музеях, которые находятся в ведении органов государственной власти Петербурга. Порядок предоставления льготы должен определить комитет по культуре.

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