Музеи и парки Петербурга могут стать бесплатными для участников спецоперации и членов их семей

Участникам спецоперации на Украине и членам их семей могут разрешить бесплатно посещать музеи и парки Петербурга, следует из проекта постановления городского правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 30 октября.



Эта мера поддержки распространяется на самих военнослужащих, а также их супругов, родителей, несовершеннолетних детей, детей до 23 лет, обучающихся в вузах, а также детей-инвалидов независимо от возраста.

Речь идет о парках и музеях, которые находятся в ведении органов государственной власти Петербурга. Порядок предоставления льготы должен определить комитет по культуре.