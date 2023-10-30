Газовую заправку тушили в Химках. Горели бытовки и машины, пострадали люди

Пожар на территории газовой заправки разгорелся в подмосковных Химках утром 30 октября. Сгорели полдесятка автомобилей, сообщается о нескольких пострадавших.
Возгорание произошло около 8 часов утра на газовой АЗС на Международном шоссе, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. По уточненной информации МЧС России, произошла разгерметизация емкости с пропаном, она не загорелась, но горели палеты и пять автомобилей. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. Тушили его силами 10 машин и 33 человек.
Сейчас возгорание потушили. В результате пожара пострадали три человека, сообщает МЧС. Химкинская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельства произошедшего. Точные причины пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
UPD: В 11:54 МЧС России уточнило, что количество пострадавших возросло до пяти человек. Четверо из них были госпитализированы.