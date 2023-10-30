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    Речи о разрушении ДВЗЯИ нет. Что сказал Шойгу в Пекине

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    Министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября прибыл в Китай и выступил на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Его доклад цитирует Минобороны РФ.

    Так, Шойгу назвал «абсолютно беспочвенными» претензии со стороны Запада в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    «Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения», — сказал Шойгу в понедельник, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

    Отзыв Москвой ратификации ДВЗЯИ не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса.

    «Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это лишь стремление обеспечить баланс с Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали», — сказал Шойгу.

    Он подчеркнул: «Речи о его разрушении не идет».

    Россия, по словам Шойгу, открыта для обсуждения любых вопросов в области безопасности, если это будет честный диалог.

    «Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны», — добавил Шойгу.

    Москва также готова, по его словам, к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом.

    Шойгу заверил, что российские военные продолжат «методично и уверенно» выполнять поставленные задачи в зоне СВО. По словам министра, за время контрнаступления с 4 июня Украина потеряла убитыми и ранеными свыше 90 тысяч военнослужащих.

    Говоря о наращивании НАТО военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он отметил, что «набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея».

    В ходе переговоров с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся российский министр обороны отметил, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина выстраивается на контрасте с очагами напряжённости, обусловленными действиями западных стран.

    «Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», — сказал Сергей Шойгу.

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