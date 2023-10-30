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    Бизнес-центр на Лиговском у «Галереи» тушили по повышенному номеру

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    Сильный пожар тушили минувшей ночью в центре Петербурга, неподалеку от «Галереи».

    Как сообщает городское ГУ МЧС, 30 октября в 02:48 поступил вызов на Лиговский проспект, 50. Это двухэтажное здание бизнес-центра. Огонь охватил обстановку на первом этаже и кровлю, общая площадь возгорания составила 40 кв. метров.

    В 03:01 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. На место прибыли шесть машин МЧС и 30 человек личного состава. В 04:45 возгорание удалось локализовать, ранг пожара был снижен до первого. В 05:09 его ликвидировали.

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

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