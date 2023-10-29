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    В Кудрово оставили самокатчика за нарушение ПДД. Полицию заинтересовало содержимое его кармана

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    Неуверенная поездка на электросамокате привлекла внимание полиции в Кудрово. Ранее судимый мужчина попался из-за сильного волнения.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, сегодня днём на Европейском проспекте полицейские заметили мужчину на электросамокате. Он пренебрегал правилами дорожного движения, что и стало поводом для разговора с сотрудниками.

    Официально безработный занервничал и стал что-то теребить в кармане. Его доставили в отдел полиции, сотрудники заподозрили самокатчика в манипуляциях с наркотиками.

    30-летний мужчина приехал из Таджикистана. Имеет две судимости: за кражу и нарушение ПДД.

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