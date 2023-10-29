Посла РФ вызвали в МИД Израиля из-за визита ХАМАС в Москву

Российского посла в Тель-Авиве Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля 29 октября в своём телеграм-канале.



В сообщении отмечается, что принятие членов ХАМАС, которые «несут прямую ответственность за захват заложников и убийство более 1400 израильтян 7 октября, создаёт впечатление легитимации терроризма против израильтян».

Представители ХАМАС обсудили на встрече в Москве освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа. Израиль потребовал от России немедленно выслать представителей ХАМАС, а также на встрече с российским послом в Израиле Анатолием Викторовым выразил «недовольство Иерусалима той ролью, которую играет Россия».