У реки Екатерингофка заметили цаплю-рыбачку. Основная их часть уже улетела

В Екатерингофском парке фотограф «Фонтанки» 29 октября заснял серую цаплю, которая пыталась добыть себе пропитание вблизи реки. Биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, что большая часть серых цапель регион уже покинула.
«Основная их масса уже улетела, но иногда они у нас задерживаются, а некоторые особи на незамерзающих речках даже зимуют. В Ленинградской области у нас обитает около 3 000 серых цапель и около 300 белых», — объяснил специалист.
По словам биолога, за цаплю можно не беспокоиться: визуально она выглядит здоровой.