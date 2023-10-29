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    У реки Екатерингофка заметили цаплю-рыбачку. Основная их часть уже улетела

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    2 комментария

    В Екатерингофском парке фотограф «Фонтанки» 29 октября заснял серую цаплю, которая пыталась добыть себе пропитание вблизи реки. Биолог и автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, что большая часть серых цапель регион уже покинула.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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    «Основная их масса уже улетела, но иногда они у нас задерживаются, а некоторые особи на незамерзающих речках даже зимуют. В Ленинградской области у нас обитает около 3 000 серых цапель и около 300 белых», — объяснил специалист.

    По словам биолога, за цаплю можно не беспокоиться: визуально она выглядит здоровой.

    Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гость29 Окт 2023 в 18:52
    Биолог подкормит.
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