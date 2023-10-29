Петербургу обещают типичный ноябрь. Дождливо и зябко

Новая рабочая неделя не порадует петербуржцев погодой. Город накроют циклоны, будет мокро и ветрено.



Как сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в последние дни октября температура воздуха в городе ожидается близкой к нулю. 30 октября возможен мокрый снег. Циклон будет смещаться южнее Санкт-Петербурга, поэтому сильного потепления не произойдёт.

«А вот следующий очень обширный циклон, который будет проходить через Санкт-Петербург с 31 октября на 1 ноября, уже принесет нам потепление, но, скорее всего, 1 ноября температура повысится только до +3…+5 гр. А осадки, которые начнутся в виде мокрого снега быстро перейдут в дождь, да еще и умеренный. С приближением циклона и ветер восточного направления ожидается довольно свежий. Так что хотя и потеплеет, но погода будет малокомфортной», — написал Колесов.