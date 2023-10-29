В США открыли стрельбу на хеллоуинской вечеринке. Несколько человек погибли

В городе Тампа (штат Флорида) во время празднования Хеллоуина на улице началась массовая драка и кто-то из ее участников открыл огонь, пишет 29 октября ТАСС со ссылкой на Associated Press.



Известно как минимум о двух погибших и 18 пострадавших. Полиция считает, что стрелявших было не меньше двух. Один из них сдался.