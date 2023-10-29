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    В США открыли стрельбу на хеллоуинской вечеринке. Несколько человек погибли

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    В городе Тампа (штат Флорида) во время празднования Хеллоуина на улице началась массовая драка и кто-то из ее участников открыл огонь, пишет 29 октября ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Известно как минимум о двух погибших и 18 пострадавших. Полиция считает, что стрелявших было не меньше двух. Один из них сдался.

    Автор: видео / BNN Breaking / YouTube

    Причина драки пока неизвестна. На видео, которые опубликовали в соцсетях, слышны выстрелы, из-за которых начинается давка. Люди опрокидывают металлические столы в попытке укрыться.

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