В США открыли стрельбу на хеллоуинской вечеринке. Несколько человек погибли

В городе Тампа (штат Флорида) во время празднования Хеллоуина на улице началась массовая драка и кто-то из ее участников открыл огонь, пишет 29 октября ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Известно как минимум о двух погибших и 18 пострадавших. Полиция считает, что стрелявших было не меньше двух. Один из них сдался.
Автор: видео / BNN Breaking / YouTube
Причина драки пока неизвестна. На видео, которые опубликовали в соцсетях, слышны выстрелы, из-за которых начинается давка. Люди опрокидывают металлические столы в попытке укрыться.