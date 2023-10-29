На трассе под Петербургом женщина не справилась с Land Cruiser. В больницу увезли ее 4-летнюю дочь

Женщина за рулем внедорожника угодила в кювет в Тосненском районе Ленобласти. Пострадала её дочь в пассажирском кресле.



Как пишет 47news 29 октября, накануне на трассе Павлово — Мга — Шапки — Любань- Оредеж — Луга 34-летняя женщина не справилась с управлением. Автомобиль Toyota Land Cruiser съехал с проезжей части, затем перевернулся.

Травмы получила 4-летняя дочь водителя. С ушибом головы девочку доставили в больницу Тосно.

Ранее на трассе А-120 под Петербургом в ДТП погиб мальчик, в отношении его матери, управлявшей автомобилем, возбудили уголовное дело.