Над Ростовом-на-Дону сбили воздушную цель. Обломки упали в Первомайском районе города

Система ПВО сбила воздушную цель над Ростовом-на-Дону утром 29 октября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.



По словам Голубева, несколько обломков упали в Первомайском районе города. Есть повреждения имущества, последствия оценивают. Что именно сбили над городом, не уточняется.



В результате ЧП никто не пострадал.



Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова средства ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА.