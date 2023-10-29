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    Над Ростовом-на-Дону сбили воздушную цель. Обломки упали в Первомайском районе города

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    Система ПВО сбила воздушную цель над Ростовом-на-Дону утром 29 октября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    По словам Голубева, несколько обломков упали в Первомайском районе города. Есть повреждения имущества, последствия оценивают. Что именно сбили над городом, не уточняется.

    В результате ЧП никто не пострадал.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова средства ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА.

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    Гость29 Окт 2023 в 13:00
    НЛО
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