В Петербурге начали заливать катки

В Петербурге вовсю идет подготовка к Новому году: катки на своих площадках уже готовят «Севкабель Порт» и Новая Голландия.
Утром 29 октября в Новой Голландии двое рабочих заливали водой площадь, предназначенную для одного из главных зимних развлечений. Каток в пространстве планируют открыть в ноябре.
Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
На Васильевском острове работа тоже кипит. Накануне в «Севкабель Порту» сколачивали ограждения для катка рядом с Финским заливом. В прошлом сезоне каток в пространстве открывали в ноябре.
Как уже писала «Фонтанка», на Дворцовой площади совсем скоро начнут устанавливать огромную горку для зимних катаний. Правда для посетителей ее откроют значительно позже катков.