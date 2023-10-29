В Петербурге начали заливать катки

В Петербурге вовсю идет подготовка к Новому году: катки на своих площадках уже готовят «Севкабель Порт» и Новая Голландия.



Утром 29 октября в Новой Голландии двое рабочих заливали водой площадь, предназначенную для одного из главных зимних развлечений. Каток в пространстве планируют открыть в ноябре.