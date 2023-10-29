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    В Петербурге начали заливать катки

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    В Петербурге вовсю идет подготовка к Новому году: катки на своих площадках уже готовят «Севкабель Порт» и Новая Голландия.

    Утром 29 октября в Новой Голландии двое рабочих заливали водой площадь, предназначенную для одного из главных зимних развлечений. Каток в пространстве планируют открыть в ноябре.

    Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

    На Васильевском острове работа тоже кипит. Накануне в «Севкабель Порту» сколачивали ограждения для катка рядом с Финским заливом. В прошлом сезоне каток в пространстве открывали в ноябре.

    Как уже писала «Фонтанка», на Дворцовой площади совсем скоро начнут устанавливать огромную горку для зимних катаний. Правда для посетителей ее откроют значительно позже катков.

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