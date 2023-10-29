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    В Петербурге выглянет солнце и будет чуть выше ноля

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    Солнце выглянет в Петербурге в воскресенье, 29 октября. Город находится под влиянием гребня антициклона, поэтому в облаках появятся прояснения, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Существенных осадков не ожидается, небольшой снег пройдет только в Ленинградской области.

    На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Температура воздуха 0…+2°, по области -2…+3°. Ветер северо-западный с переходом во второй половине дня на юго-восточный, 3–8 м/с.

    В понедельник, 30 октября, прогнозируется около ноля градусов.

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