В Петербурге выглянет солнце и будет чуть выше ноля

Солнце выглянет в Петербурге в воскресенье, 29 октября. Город находится под влиянием гребня антициклона, поэтому в облаках появятся прояснения, пишет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Существенных осадков не ожидается, небольшой снег пройдет только в Ленинградской области.
На дорогах и тротуарах сохранится гололедица. Температура воздуха 0…+2°, по области -2…+3°. Ветер северо-западный с переходом во второй половине дня на юго-восточный, 3–8 м/с.
В понедельник, 30 октября, прогнозируется около ноля градусов.