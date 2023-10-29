Как у вас было с математикой в школе? Пора пройти небольшой экзамен — намного проще, чем ЕГЭ. Сможете отгадать, что за математические термины мы загадали? Нужно будет всего лишь взглянуть на их определения — если вы получали пятерки, то справитесь с нашим тестом без труда. Если же нет, то готовьтесь к увлекательному и познавательному путешествию.
Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики
Пора разобраться в этих сложных терминах
29 октября 2023, 19:57
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А вы точно зашли в тот тест?
Парочку терминов вы запомнили, но не более того
Твердая троечка — что-то еще помните, а что-то уже стерлось из памяти
Похоже, математика была вашим любимым предметом в школе — лишь парочку терминов подзабыли
Да вы настоящий математик!