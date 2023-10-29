    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -2

    1 м/с, южн

    758мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.22eur98.35

    Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики

    Пора разобраться в этих сложных терминах

    2564
    6 комментариев
    Школьник знает все эти слова, а вы?
    Школьник знает все эти слова, а вы?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Как у вас было с математикой в школе? Пора пройти небольшой экзамен — намного проще, чем ЕГЭ. Сможете отгадать, что за математические термины мы загадали? Нужно будет всего лишь взглянуть на их определения — если вы получали пятерки, то справитесь с нашим тестом без труда. Если же нет, то готовьтесь к увлекательному и познавательному путешествию.

    Функция коэффициентов многочлена, позволяющая определить его корни.

    Геометрическое место точек, абсолютная величина разности расстояний от которых до двух заданных точек, называемых фокусами, постоянна.

    Произведение всех натуральных чисел от единицы до данного числа включительно.

    Отношение противолежащего катета к прилежащему.

    Знак математического действия извлечения корня и одновременно результат такого действия.

    Линейная часть приращения функции или ее аргумента.

    Равенство, верное при любых значениях переменных.

    Показатель степени, в которую нужно возвести число, называемое основанием, чтобы в результате получить число, являющееся аргументом.

    Луч, выходящий из вершины угла и делящий его пополам.

    Алгебраическое выражение, представляющее собой конечную сумму переменных, возведенных в неотрицательную степень и умноженных на постоянные коэффициенты.

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики

    А вы точно зашли в тот тест?

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики

    Парочку терминов вы запомнили, но не более того

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики

    Твердая троечка — что-то еще помните, а что-то уже стерлось из памяти

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики

    Похоже, математика была вашим любимым предметом в школе — лишь парочку терминов подзабыли

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики

    Да вы настоящий математик!

    Поделитесь результатом

    Школьник знает все эти слова, а вы?
    Школьник знает все эти слова, а вы?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    Тест
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close