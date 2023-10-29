Это знает даже школьник! Проверьте, помните ли вы эти 10 слов из уроков математики

Как у вас было с математикой в школе? Пора пройти небольшой экзамен — намного проще, чем ЕГЭ. Сможете отгадать, что за математические термины мы загадали? Нужно будет всего лишь взглянуть на их определения — если вы получали пятерки, то справитесь с нашим тестом без труда. Если же нет, то готовьтесь к увлекательному и познавательному путешествию.