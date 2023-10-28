Ошибка Алипа и слезы Сергеева. Как «Зенит» пропустил первым, но сумел победить «Ахмат»

В пользу «Зенита» завершился матч 13 тура чемпионата России против «Ахмата». Сине-бело-голубые пропустили первыми из-за череды глупых ошибок, но голы Сергеева и Кассьерры спасли игру. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как это было.

«Зенит» проведя очень хороший матч против «Крыльев Советов» в предыдущем туре, сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до пяти очков. Следующей ступенькой в этой погоне стал «Ахмат». Команда не такая опасная, как самарцы, но «Зенит» с грозненцами традиционно играет тяжело.

Соперники уже дважды встречались в этом сезоне — в рамках группового этапа Кубка России. В первом матче в Петербург «Зенит» победил со счетом 2:0. Тогда грозненцев возглавлял еще Сергей Ташуев. В середине сентября состоялась ответная игра в Грозном — «Ахмат» уже под руководством Мирослава Ромащенко. Команда из Чеченской республики уже к 14-й минуте вела 2:0, но в итоге проиграл в послематчевой серии пенальти (3:3 в основное время).



«Соперник знает нашу игру прекрасно, и мы примерно понимаем, как будет играть «Ахмат» — здесь никаких секретов нет. Нас ждёт сложная игра, для нас «Ахмат» — непростой соперник, матчи с ними всегда складываются тяжело, но нам нужно делать свою работу хорошо. Думаю, что если будем хорошо играть, то и результат будет», — заявил перед третьим матчем против «Ахмата» главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Денис Адамов, Дуглас Сантос (капитан команды), Страхиня Эракович, Родригао, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев, Матео Кассьерра.



«Ахмат» на старте попробовал сыграть в чуть более смелый футбол, чем «Крылья Советов» неделю назад. Грозненцы держали впереди двух форвардов, которые постоянно угрожали воротам «Зенита». Но шансов у них долго не появлялось.

На 19 минуте Зенит подал первый угловой в матче. Сантос разыгрыл мяч, но ничего толкового из этого не получилось На 22 минуте Сантос забросил мяч за спину защитникам «Ахмата» на Кассьерру. Колумбиец вроде бы принял, но обработать не смог.

И тут же «Ахмат» создал свой первый момент и сразу реализовал его. Нападающий Мохамед Конате переиграл в центре поля Алипа, перебросив через него мяч, рванул к воротам, там на скорости оставил в дураках Эраковича и бросившегося на перерез Адамова и точно пробил по пустым воротам.

Семак на бровке схватился за голову. Это явно не то, на что он рассчитывал. Но сине-бело-голубые не расклеились и довольно быстро отыгрались.

На 32 минуте забил Сергеев. Клаудиньо сместился к центральной оси на подходе к штрафной и то ли пробил низом с двадцати пяти метров, то ли сделал острый пас вперед. Тодорович и Челикович, опекающие Ивана потеряли равновесие в борьбе. Благодаря этому Сергеев продрался к воротам и реализовал выход один на один.

На свой гол Иван отреагировал как-то очень мрачно. Он не стал его праздновать и несколько раз потер глаза рукой. Как оказалось буквально за пару часов до матча он узнал о смерти своего первого тренера Владимира Голубинского.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На 37-й минуте Сергеев начал голевую атаку, буквально разрезал оборону гостей классной диагональной передачей на разреженный правый фланг. Мяч подхватил Мантуан, прострелил на линию вратарской, а там четко замкнул Кассьерра.

В конце первого тайма Конате с разворота бил по центру из штрафной под штангу. Адамов с трудом выбил мяч кончиками пальцев на угловой.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Во втором тайме «Ахмат», кажется, совсем потерял надежду на какой-то положительный исход для себя и сконцентрировался на обороне. «Зенит» как будто тоже оберегая хороший для себя счет успокоился и стал меньше обострять впереди. Из наиболее заметных эпизодов второго тайма — травма Клаудиньо на 65 минуте, из-за которой ему пришлось замениться. Неплохой прыжок в чужой штрафной был у Эраковича.



Последний реальный шанс забить упустил Кассьерра. На 88 минуте колумбийский форвард выбежал к пустой штрафной и пробил в дальний нижний угол, но мяч попал в штангу.

В итоге матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербургской команды. «Зенит» набрал неплохой ход, одержав три победы подряд. Следующим соперником станут «Крылья Советов» в рамках Кубка России. Игра пройдет в Петербурге 31 октября.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

