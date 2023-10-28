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    «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом»

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    4 комментария

    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 13 тура чемпионата России против «Ахмата». Встреча проходила 28 октября в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

    Голы за «Зенит» забили Иван Сергеев (32 минута) и Матео Кассьерра (37). У «Ахмата» отличился Мохамед Конате (24).

    Благодаря этой победе «Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до двух очков, правда, у краснодарцев еще игра в запасе.

    Следующий матч петербургский клуб проведет против «Крыльев Советов» в рамках Кубка России. Игра пройдет в Петербурге 31 октября.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    Гость28 Окт 2023 в 21:12
    Не помог им Вагнер🙂
    +0−0
    Гость28 Окт 2023 в 21:04
    Теперь извинитесь.
    +2−0
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