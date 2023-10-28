«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 13 тура чемпионата России против «Ахмата». Встреча проходила 28 октября в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.

Голы за «Зенит» забили Иван Сергеев (32 минута) и Матео Кассьерра (37). У «Ахмата» отличился Мохамед Конате (24).

Благодаря этой победе «Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до двух очков, правда, у краснодарцев еще игра в запасе.

Следующий матч петербургский клуб проведет против «Крыльев Советов» в рамках Кубка России. Игра пройдет в Петербурге 31 октября.