В Москве умерла внучка Максима Горького

Актриса театра им. Вахтангова, 96-летняя Дарья Максимовна Пешкова умерла 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Дата прощания с актрисой пока не назначена. Причины смерти внучки Горького также не раскрываются.
Театр назвал актрису яркой представительницей вахтанговской школы и человеком с удивительной судьбой. «Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным», — отметили коллеги усопшей.
Дарья Максимовна — младшая внучка Горького, вторая дочь его единственного сына от Екатерины Пешковой. Будущая актриса родилась в Италии, но вскоре семья вернулась в Россию. В 1945 году она поступила в театральное училище и после выпуска была принята в труппу Вахтанговского театра, где и проработала почти 75 лет.