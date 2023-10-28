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    В Москве умерла внучка Максима Горького

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    Актриса театра им. Вахтангова, 96-летняя Дарья Максимовна Пешкова умерла 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

    Дата прощания с актрисой пока не назначена. Причины смерти внучки Горького также не раскрываются.

    Театр назвал актрису яркой представительницей вахтанговской школы и человеком с удивительной судьбой. «Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным», — отметили коллеги усопшей.

    Фото: скриншот с сайта vakhtangov.ru
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    Дарья Максимовна — младшая внучка Горького, вторая дочь его единственного сына от Екатерины Пешковой. Будущая актриса родилась в Италии, но вскоре семья вернулась в Россию. В 1945 году она поступила в театральное училище и после выпуска была принята в труппу Вахтанговского театра, где и проработала почти 75 лет.

    Фото: скриншот с сайта vakhtangov.ru

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