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    Спор водителя и пассажира автобуса на Васильевском острове закончился ДТП

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    2 комментария

    Ссора водителя автобуса с пассажиром привела к внеплановой остановке «лазурного» на Васильевском острове.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, ДТП произошло около пяти вечера у дома 15 по улице Нахимова. По предварительной информации, водитель отвлекся на агрессивного пассажира, и автобус влетел в заграждение. Однако, когда на место приехал наряд ГИБДД, то конфликт уже был улажен: оба мужчины заявили, что претензий друг к другу не имеют.

    Заявления в полицию не поступали. Предварительно, никто не пострадал.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость28 Окт 2023 в 18:51
    Ну и ладушки.
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