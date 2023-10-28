Спор водителя и пассажира автобуса на Васильевском острове закончился ДТП

Ссора водителя автобуса с пассажиром привела к внеплановой остановке «лазурного» на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, ДТП произошло около пяти вечера у дома 15 по улице Нахимова. По предварительной информации, водитель отвлекся на агрессивного пассажира, и автобус влетел в заграждение. Однако, когда на место приехал наряд ГИБДД, то конфликт уже был улажен: оба мужчины заявили, что претензий друг к другу не имеют.

Заявления в полицию не поступали. Предварительно, никто не пострадал.