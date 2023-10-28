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    Мурашко пообещал освободить медработников от всего, что не связано с медициной

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    6 комментариев

    Медицинские работники не должны выполнять функции колл-центров и информационных специалистов. Об этом заявил министр Михаил Мурашко 28 октября.

    Министр высказался во время поездки в Адыгею, его цитирует РИА Новости. Мурашко утверждает, что идет реализация проекта по увеличению производительности труда медработников. «Один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — обьяснил Мурашко.

    Он добавил, что для решения проблемы внедряются информационные системы и особым образом проектируется пространство медучреждений, включая кабинеты врачей.

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    Комментарии 6

    Гость28 Окт 2023 в 18:42
    Контора пишет
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