Мурашко пообещал освободить медработников от всего, что не связано с медициной

Медицинские работники не должны выполнять функции колл-центров и информационных специалистов. Об этом заявил министр Михаил Мурашко 28 октября.

Министр высказался во время поездки в Адыгею, его цитирует РИА Новости. Мурашко утверждает, что идет реализация проекта по увеличению производительности труда медработников. «Один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты», — обьяснил Мурашко.

Он добавил, что для решения проблемы внедряются информационные системы и особым образом проектируется пространство медучреждений, включая кабинеты врачей.