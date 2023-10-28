Apple рекламирует iPhone 15 под музыку из Тывы. У её автора — Huawei

Apple выбрала самый необычный голос в мире для продвижения новой линейки iPhone — в рекламном ролике звучит песня от горловой рок-звезды из Сибири, обратило внимание издание Катунь24. Журналистам из The Wall Street Journal удалось дозвониться автору — народному артисту Республики Тыва Альберту Кувезину, сообщает издание 28 октября. Реклама модели iPhone 15 Pro, опубликованная на YouTube, идет под песню от Альберта Кувезина — мастера горлового пения, основателя и бессменного лидера этнической рок-группы «Ят-Ха».

Выбранная Apple песня «Карангайлыг Кара Ховаа (Дынгылдай)» переводится как «В бескрайней черной степи». В тексте поэтически повествуется о бегущей лошади, развевающихся женских волосах. Клип на песню был записан еще в 1995 году.

