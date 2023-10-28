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    Apple рекламирует iPhone 15 под музыку из Тывы. У её автора — Huawei

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    Apple выбрала самый необычный голос в мире для продвижения новой линейки iPhone — в рекламном ролике звучит песня от горловой рок-звезды из Сибири, обратило внимание издание Катунь24.

    Журналистам из The Wall Street Journal удалось дозвониться автору — народному артисту Республики Тыва Альберту Кувезину, сообщает издание 28 октября.

    Реклама модели iPhone 15 Pro, опубликованная на YouTube, идет под песню от Альберта Кувезина — мастера горлового пения, основателя и бессменного лидера этнической рок-группы «Ят-Ха».

    Выбранная Apple песня «Карангайлыг Кара Ховаа (Дынгылдай)» переводится как «В бескрайней черной степи». В тексте поэтически повествуется о бегущей лошади, развевающихся женских волосах. Клип на песню был записан еще в 1995 году.

    Сам Кувезин, который живет в тувинской деревне, сообщил журналистам, что очень удивился, почему Apple вдруг понадобилась его песня. Он предположил, что она может стать мелодией звонка, но неожиданно она вошла в рекламный ролик. Музыкант добавил, что сам новыми смартфонами Apple не пользуется — у него китайский Huawei. Его любимое устройство американской корпорации — ноутбук Powerbook G4, «который старше Оливии Родриго», чья музыка тоже звучит в рекламе Apple.

    Кувезин бывал в эфире «Фонтанки» — о том, чего, по его мнению, не хватает русской рок-музыке, возможно ли совмещать творчество и политику и как гадают тувинские шаманы — читайте здесь.

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