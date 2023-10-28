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    В Финляндии временно нельзя отказаться от гражданства России

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    36 комментариев

    Посольство России в Хельсинки временно не принимает документы на выход из российского гражданства, пишут финские СМИ 28 октября.

    «Деятельность российских загранучреждений на участке оформления гражданства (прием/выход) временно приостановлена», — говорится в объявлении на сайте дипмиссии.

    Как уточняется, 26 октября вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации», который регламентирует в том числе процедуру приема и выхода из гражданства. Предполагается, что процедура «незамедлительно возобновится» после принятия подзаконных нормативных актов и приведения имеющихся в соответствие с новым законом.

    Аналогичные объявления появились на сайтах диппредставительств России по всему миру.

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    Комментарии 36

    Гость28 Окт 2023 в 18:04
    Тенденция хорошая .
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