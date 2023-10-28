Прокуратура Петербурга показала, что осталось от дома, где сгорели двое, в том числе маленький ребенок

Прокуратура Красносельского района Петербурга устанавливает обстоятельства пожара, произошедшего на улице Кирова в поселке Сергиево.
Пресс-служба ведомства 28 октября показывает место пожара. От частного дома остались только обгоревшие стены.
прокуратура Санкт-Петербурга
По данным «Фонтанки», в огне погибли 45-летняя женщина и двухлетний мальчик. Отца семейства, 48-летнего мужчину, в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Причину возгорания устанавливают ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».