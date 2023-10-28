Атаковавшие Курскую область беспилотники повредили стену склада ядерных отходов

Российская ПВО перехватила два украинских беспилотника над Курской областью. В результате атаки в регионе поврежден склад ядерных отходов Курской АЭС, сообщает 28 октября российский МИД.
Об атаке БПЛА сообщило Министерство обороны. Уточнялось, что системы ПВО сработали в районе Курчатова, рядом с атомной станций.
В пресс-службе станции РИА Новости сообщили, что атака не повлияла на режим работы АЭС.
В МИД РФ добавили, что Курская атомная электростанция была атакована тремя БПЛА еще вечером 26 октября. «Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — сказано в заявлении.