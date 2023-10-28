Самолет из Москвы экстренно приземлился в Самаре из-за технических проблем

Технические проблемы на борту привели к экстренной посадке лайнера киргизской авиакомпании Avia Traffic, выполнявшего рейс из Москвы в Бишкек.
Как сообщает 28 октября Приволжская транспортная прокуратура, рейс YK884 из Москвы в итоге приземлился в аэропорту Курумоч в Самаре «по технической причине». Службы аэропорта проверяют самолёт.
«На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в заявлении.