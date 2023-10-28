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    Самолет из Москвы экстренно приземлился в Самаре из-за технических проблем

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    8 комментариев

    Технические проблемы на борту привели к экстренной посадке лайнера киргизской авиакомпании Avia Traffic, выполнявшего рейс из Москвы в Бишкек.

    Как сообщает 28 октября Приволжская транспортная прокуратура, рейс YK884 из Москвы в итоге приземлился в аэропорту Курумоч в Самаре «по технической причине». Службы аэропорта проверяют самолёт.

    «На борту судна находилось 190 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в заявлении.

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    Комментарии 8

    Гость28 Окт 2023 в 15:55
    он еще не упал
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