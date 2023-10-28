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    Иностранец под Выборгом насмерть сбил пешехода. Неизвестный гулял по трассе

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    Со смертельным ДТП разбирается дорожная полиция Выборгского района Ленобласти. Сбитый пешеход шел посреди дороги.

    Как сообщает ГУ МВД региона, «Черри Тиго» сбил пешехода примерно в половине четвертого ночи 28 октября недалеко от Выборга. Неизвестный мужчина шел прямо по трассе в попутном с машиной направлении. Он умер на месте, его данные устанавливаются. На вид погибшему около 45 лет.

    По данным «Фонтанки», за рулем был 36-летний гражданин Узбекистана с областной пропиской. На машине были номера его родины. За последний год он ни разу не нарушил ПДД.

    © Фонтанка.Ру

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