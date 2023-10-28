Иностранец под Выборгом насмерть сбил пешехода. Неизвестный гулял по трассе

Со смертельным ДТП разбирается дорожная полиция Выборгского района Ленобласти. Сбитый пешеход шел посреди дороги.
Как сообщает ГУ МВД региона, «Черри Тиго» сбил пешехода примерно в половине четвертого ночи 28 октября недалеко от Выборга. Неизвестный мужчина шел прямо по трассе в попутном с машиной направлении. Он умер на месте, его данные устанавливаются. На вид погибшему около 45 лет.
По данным «Фонтанки», за рулем был 36-летний гражданин Узбекистана с областной пропиской. На машине были номера его родины. За последний год он ни разу не нарушил ПДД.