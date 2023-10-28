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    В массовой аварии и пожаре в Египте погибли больше 30 человек

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    Десятки человек пострадали и погибли в аварии между Каиром и Александрией в Египте. Об этом 28 октября сообщают местные СМИ.

    Как пишет газета «Аль-Ахрам», авария произошла после утечки топлива из двигавшегося по трассе в провинции Бухейра автомобиля. Столкнулись несколько машин и пассажирский автобус. Автомобили загорелись, по предварительным данным, 18 человек сгорели заживо. Всего же на данный момент сообщается о 32 погибших и 53 раненых.

    ТАСС со ссылкой на генконсульство России сообщает, что пока информация о россиянах среди жертв и пострадавших не поступала.

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