В массовой аварии и пожаре в Египте погибли больше 30 человек

Десятки человек пострадали и погибли в аварии между Каиром и Александрией в Египте. Об этом 28 октября сообщают местные СМИ.

Как пишет газета «Аль-Ахрам», авария произошла после утечки топлива из двигавшегося по трассе в провинции Бухейра автомобиля. Столкнулись несколько машин и пассажирский автобус. Автомобили загорелись, по предварительным данным, 18 человек сгорели заживо. Всего же на данный момент сообщается о 32 погибших и 53 раненых.

ТАСС со ссылкой на генконсульство России сообщает, что пока информация о россиянах среди жертв и пострадавших не поступала.