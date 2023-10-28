Мальчик-иностранец принес в школу на Валдае национальный флаг и угрожал одноклассникам. Конфликт дошел до Бастрыкина

Подросток, который переехал в Новгородскую область с семьей из Таджикистана, принес в школу национальный флаг. Его угрозы дошли до Бастрыкина.
Инцидент произошел накануне в одной из школ на Валдае, стало известно «Фонтанке» 28 октября. По словам подростка, у него произошел конфликт с одноклассником, который якобы его обвинял в угрозах девочке. В сердцах подросток принес в школу национальный флаг и ходил завернувшись в него, при этом угрожая одноклассникам.
Видео инцидента дошло до главы СК. Александр Бастрыкин дал поручение местному СК провести тщательную проверку. Как сообщил «Фонтанке» руководитель новгородского следствия, сейчас все участники конфликта дают пояснения. По итогам будет принято процессуальное решение.
Глава валдайского МО Юрий Стадэ опубликовал на своей странице «ВКонтакте» видео с извинениями семьи подростка и его самого.
«Часто в спорах и препирательствах между собой подростки не думают о том, что они говорят, какие слова произносят. Так и во вчерашней ситуации. Уже сейчас школьник извинился за свой необдуманный поступок, а его родители принесли всем свои искренние извинения за поведение сына», — отметил Стадэ.
При этом муниципал отметил, что публичные извинения не отменяют необходимости проведения проверки следственными органами.