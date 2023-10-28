Мальчик-иностранец принес в школу на Валдае национальный флаг и угрожал одноклассникам. Конфликт дошел до Бастрыкина

Подросток, который переехал в Новгородскую область с семьей из Таджикистана, принес в школу национальный флаг. Его угрозы дошли до Бастрыкина.

Инцидент произошел накануне в одной из школ на Валдае, стало известно «Фонтанке» 28 октября. По словам подростка, у него произошел конфликт с одноклассником, который якобы его обвинял в угрозах девочке. В сердцах подросток принес в школу национальный флаг и ходил завернувшись в него, при этом угрожая одноклассникам.