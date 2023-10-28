Репетиция Нового года закончилась для 14-летнего петербуржца больницей

Эксперимент с пиротехникой привел 14-летнего жителя Выборгского района Петербурга на больничную койку. Обошлось без потери пальцев.

Пострадавшего увезли накануне около восьми утра от дома 24/1 по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 28 октября. По предварительной информации, у подростка в руках взорвалась петарда.

В Педиатрическом университете у пациента диагностировали множественные ушибы левой руки. Состояние мальчика оценивают, как удовлетворительное. Его поместили на хирургическое отделение.

Еще один подросток пострадал от экспериментов с петардой 23 октября на набережной реки Пряжки. У него также диагностировали травму левой руки.