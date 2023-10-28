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    Репетиция Нового года закончилась для 14-летнего петербуржца больницей

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    Эксперимент с пиротехникой привел 14-летнего жителя Выборгского района Петербурга на больничную койку. Обошлось без потери пальцев.

    Пострадавшего увезли накануне около восьми утра от дома 24/1 по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 28 октября. По предварительной информации, у подростка в руках взорвалась петарда.

    В Педиатрическом университете у пациента диагностировали множественные ушибы левой руки. Состояние мальчика оценивают, как удовлетворительное. Его поместили на хирургическое отделение.

    Еще один подросток пострадал от экспериментов с петардой 23 октября на набережной реки Пряжки. У него также диагностировали травму левой руки.

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    Комментарии 1

    Гость28 Окт 2023 в 13:17
    чаво?
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