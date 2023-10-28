Мужчину, обнажавшегося на детской площадке, задержали в Петербурге

Жителя Василеостровского района задержали по подозрению в педофилии. На него жаловались не единожды.

41-летнего мужчину подозревают в том, что с лета этого года он обнажался во дворе дома 12 по Наличной улице перед детьми, стало известно «Фонтанке» 28 октября. В полицию на педофила жаловались дважды: 10 июня он напугал двух девочек 8 и 10 лет. А 24 октября действие сексуального характера было совершено в отношении 9-летней.

Подозреваемого задержали накануне у дома 40 по улице Кораблестроителей. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.