В Петербурге возбудили уголовное дело после группового секса со школьницей

Две статьи УК добавили к уголовному делу жителя Тамбовской области, узнав о групповом сексе со школьницей в Петербурге. Был и второй развратник.

Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, сразу два дела возбудили по педофильским статьям по эпизоду со школьницей из Приморского района. По версии следствия, 29-летний житель Тамбовской области вместе с неким Магомедом совратили школьницу в апреле этого года. Они совершили над ней развратные действие и «традиционный» половой акт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а также по статье «Развратные действия».