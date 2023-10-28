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    В Петербурге возбудили уголовное дело после группового секса со школьницей

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    Две статьи УК добавили к уголовному делу жителя Тамбовской области, узнав о групповом сексе со школьницей в Петербурге. Был и второй развратник.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 октября, сразу два дела возбудили по педофильским статьям по эпизоду со школьницей из Приморского района. По версии следствия, 29-летний житель Тамбовской области вместе с неким Магомедом совратили школьницу в апреле этого года. Они совершили над ней развратные действие и «традиционный» половой акт.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а также по статье «Развратные действия».

    Ведется поиск Магомеда. Тамбовчанин в СИЗО с теми же прегрешениями в интимной сфере.

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