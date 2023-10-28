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    Посадил на колени и трогал за грудь. Житель Петербурга обвинил племянника в педофилии

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    В Невском районе Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» после заявления местного жителя. Пострадала 12-летняя девочка.

    В домогательствах к дочери своего 35-летнего племянника обвинил 54-летний петербуржец, стало известно «Фонтанке» 28 октября. По предварительной информации, в июле мужчина пришел в гости в квартиру в Учебном переулке. Он якобы посадил девочку себе на колени и трогал руками за грудь.

    Отец девочки узнал о произошедшем лишь сейчас, когда жена показала ему переписку в телефоне дочери. Полиция ищет подозреваемого.

    © Фонтанка.Ру

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