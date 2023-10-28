Посадил на колени и трогал за грудь. Житель Петербурга обвинил племянника в педофилии

В Невском районе Петербурга возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» после заявления местного жителя. Пострадала 12-летняя девочка.

В домогательствах к дочери своего 35-летнего племянника обвинил 54-летний петербуржец, стало известно «Фонтанке» 28 октября. По предварительной информации, в июле мужчина пришел в гости в квартиру в Учебном переулке. Он якобы посадил девочку себе на колени и трогал руками за грудь.

Отец девочки узнал о произошедшем лишь сейчас, когда жена показала ему переписку в телефоне дочери. Полиция ищет подозреваемого.