    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, с-в

    750мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.22eur98.35

    Почти 20 млн рублей отдали мошенникам четыре петербурженки. Больше половины это «вклад» учителя интерната

    2274
    19 комментариев

    Четыре женщины отдали телефонным мошенникам 20 млн рублей в Петербурге. Две беспокоились за сбережения, еще две хотели заработать.

    Первой в полицию накануне около половины четвертого дня обратилась 74-летняя жительница Невского района, стало известно «Фонтанке» 28 октября. Она хотела увеличить накопления за счет инвестиций и покупки криптовалюты. С период с 28 сентября по 20 октября она перевела «брокеру» 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

    По такой же схеме, но уже на покупке биткоинов, 3,3 млн рублей лишилась 61-летняя стоматолог военного училища с 15 по 26 сентября. Она пришла в полицию Адмиралтейского района. Также возбуждено дело.

    Почти одновременно в полицию Красносельского и Фрунзенского районов пришли 61-летняя директор школы и 62-летняя педагог школы-интерната. Первую обманули под предлогом мошеннических действий со счетом. Она лишилась 2,2 млн рублей. Вторая поверила «сотруднику ФСБ» и перевела на безопасный счет 10,2 млн рублей. По этим эпизодам также возбуждены дела по статье «Мошенничество».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Гость28 Окт 2023 в 12:09
    спасибо за грошы!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close