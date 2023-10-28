Почти 20 млн рублей отдали мошенникам четыре петербурженки. Больше половины это «вклад» учителя интерната

Четыре женщины отдали телефонным мошенникам 20 млн рублей в Петербурге. Две беспокоились за сбережения, еще две хотели заработать.

Первой в полицию накануне около половины четвертого дня обратилась 74-летняя жительница Невского района, стало известно «Фонтанке» 28 октября. Она хотела увеличить накопления за счет инвестиций и покупки криптовалюты. С период с 28 сентября по 20 октября она перевела «брокеру» 2,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

По такой же схеме, но уже на покупке биткоинов, 3,3 млн рублей лишилась 61-летняя стоматолог военного училища с 15 по 26 сентября. Она пришла в полицию Адмиралтейского района. Также возбуждено дело.