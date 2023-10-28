Погода в Петербурге не даст выпавшему за ночь снегу растаять. Виноват «Армин»

Последняя суббота октября в Петербурге обещает быть снежной. Осадки периодически будут идти на протяжении суток.
По данным Гидрометцентра, 28 октября дневная температура в городе будет колебаться около нуля. Днем умеренный снег, ветер тоже достаточно тихий.
Ночью температура опустится до -4 градусов. Также возможны осадки.
Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что город находится на периферии циклона под названием «Армин». Центр его в ЦФО. Он же засыпал снегом Москву, он же снабжает теплым воздухом Кубань.