Помогите годовалому Дане встать на ноги

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Даня родился с укороченной левой ножкой. Чтобы он мог ходить, мальчику требуется протезирование. Но средств, выделенных государством на протез, не хватает. «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Даня Гуреев, 1 год.

Недоразвитие левой бедренной кости, требуется протезирование. Выделено из средств Социального фонда России (СФР) по электронному сертификату 122 399 ₽. Не хватает 233 029 ₽. «Даня родился с укороченной левой ножкой — бедренная кость не сформировалась, колено находится практически на уровне таза, голень и стопа укорочены. Сначала ортопеды предполагали провести операцию, но через восемь месяцев стало понятно, что бедренная кость осталась в виде хрящика и хирургическое лечение не поможет. Мне посоветовали обратиться в Центр имени Альбрехта в Санкт-Петербурге, где у врачей огромный опыт в протезировании совсем маленьких пациентов.

Протезисты клиники готовы помочь сыну — изготовить для него индивидуальный модульный протез бедра. Он позволит Дане опираться на обе ноги, научиться ходить. Это так важно для развития ребёнка, а он у меня очень подвижный и активный. Уже может ползать, вставать с опорой на одну ногу, умеет забираться на диван и сползать с него. Я получила электронный сертификат от социального фонда на изготовление протеза для Дани, но беда в том, что в Смоленске нет возможности его изготовить, а в петербургской клинике сертификат все расходы не покрывает. Я должна внести недостающую сумму, но мне это не по средствам: я одна воспитываю двоих детей. Прошу, помогите сыну встать на ноги!» Юлия Гуреева, Смоленская область.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург): «У Дани врождённая аплазия (тотальное недоразвитие) левой бедренной кости. Для вертикализации ребёнку необходимо в ближайшие три месяца провести индивидуальное сложное протезирование модульным протезом левого бедра, в приемную гильзу которого будет погружена ножка Дани со стопой — в качестве культи бедра. Ниже на подвижном шарнире будут крепиться остальные части протеза — голень и стопа. Сверху приемная гильза будет дополнительно крепиться к туловищу при помощи специального пояса или жилета».

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

