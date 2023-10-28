Не только возраст. Трихолог назвала еще 5 причин, по которым появляется седина, и рассказала, можно ли от нее избавиться

Первые седые волосы появляются после 25 лет Фото: Наталья Михалева / 59.RU

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Наше общество, несмотря на прогресс, всё еще не готово воспринимать без удивления и лишних вопросов серебристые пряди на прекрасных женских головах. И зачастую женщины с сединой слышат в свой адрес вопрос: «Почему ты ее не закрасишь?»



«Доктор Питер» поговорил с дерматологом, косметологом, трихологом о том, почему появляются седые волосы, можно ли от них избавиться и предотвратить раннее появление.

Альбина Хохлова — дерматолог, косметолог, трихолог и лазеротерапевт Центра инновационной медицины DMC.

Принцип 50/50/50 Седина появляется не только потому, что люди стареют. Да, этот процесс привязан к выработке пигмента меланина, который синтезируется специальными клетками ― меланоцитами. Меланин определяет цвет волос, а с возрастом его выработка стремительно уменьшается. Поэтому вне зависимости от того, прямые у человека волосы или вьющиеся, светлые или темные, рано или поздно с сединой столкнутся все.

Есть такой принцип, придуманный учеными, который называется «50/50/50»: известно, что к 50 годам у 50% людей есть не менее 50% седых волос на голове. Есть и более расширенные данные: не так давно было доказано, что 74% людей в возрасте от 45 до 65 лет имеют в среднем 27% седины. К слову, помимо меланина, вырабатываются и другие пигменты. Например, за темный цвет волос отвечает эумеланин, а за рыжие тона — феомеланин. Индивидуальный оттенок волос зависит именно от их баланса.

Седина — не признак старости Чем старше мы становимся, тем меньше меланина вырабатывается нашим организмом, и волосы приобретают серебристо-белый или желто-белый цвет, который мы и считаем сединой. Но и конечный тон седые волосы приобретают не сразу: сначала волоски выглядят сероватыми, потом становятся всё светлее и светлее.

Стимулируют выработку меланина гормоны гипофиза, щитовидной железы, медиаторы симпатической нервной системы и половые гормоны.

Как правило, первая седина появляется в районе 25–30 лет или позже — многое зависит от расы и наследственности. Так, европейцы седеют раньше, чем азиаты и африканцы.

Обратить время вспять Существует ли обратимая седина? Да, синтез меланина может возобновиться. Но лишь в том случае, когда речь идет об андрогенной или диффузной алопеции. В случае если нарушается трофика питания клеток фолликула, страдают и метаболические процессы в них. Одновременно нарушается меланогенез, в кератиноцитах концентрируется меньше пигмента. Но когда назначается лечение алопеции и восстанавливается нормальное кровоснабжение, а значит, питание волоса, то выработка пигмента вполне может улучшиться.

Причины седины — Да, поседеть можно от сильного стресса, — отмечает врач-трихолог. ― Синдром Марии-Антуанетты ― это резкая потеря меланина, вызванная серьезными эмоциональными переживаниями. Название свое он получил благодаря легенде, согласно которой перед казнью королева Франции поседела за одну ночь. Но встречается он слишком редко. Гораздо чаще появление седины связано со следующими причинами. 1. Дефицит витаминов группы B и микроэлементов Из-за нехватки витамина B12 волосы начинают не только быстрее седеть, но и выпадать. Его дефицит часто возникает при отсутствии в меню мяса и субпродуктов, рыбы, молока и яиц. Сказаться на выработке меланина может также дисбаланс цинка, меди, кальция или железа.



2. Хронические болезни и прием лекарственных препаратов Ранней седине могут способствовать сбои в работе эндокринной системы ― заболевания щитовидной железы или гипофиза, а также аутоиммунные состояния вроде целиакии, депрессии различной степени тяжести и проблемы с ЖКТ. А еще седина может быть побочным эффектом приема некоторых медикаментов. Если поседение связано с этой причиной, то после завершения лечения цвет волос придет в норму.

3. Неправильное питание и вредные привычки Не только кожа может выступать лакмусовой бумажкой того, что вам давно пора вернуться к здоровому образу жизни. Если волосы резко стали более жирными или начали седеть — возможно, дело в фастфуде или курении. Поклонники табака, согласно последним исследованиям, склонны к раннему поседению в 2,5 раза чаще, чем остальные.



4. Плохая экология Загрязненный воздух сказывается на состоянии здоровья не лучшим образом ― этим никого не удивить. Поэтому жители мегаполиса чаще сталкиваются с ранней сединой, чем те, кто переехал поближе к природе.

5. Неправильный уход Слишком частые эксперименты с окрашиванием и обесцвечиванием, использование агрессивных составов с высоким содержанием кислот и химические воздействия на волосы могут вызвать у них фактически локальный стресс.



Врач объяснила, что появление седины в некоторых случаях возможно замедлить Фото: shutterstock.com Поделиться Поделиться





Как убрать седину: советы врача В Голландии у онкопациента вдруг снова потемнели волосы, седина ушла. Произошло это после противоопухолевой терапии. Сильнодействующий препарат повлиял на выработку меланина. Но, конечно, подобные методы неприменимы в массовом порядке из-за опасных побочных эффектов.

— Вполне возможно замедлить появление новых седых волос или убрать седину при помощи современных методов, — объясняет врач-трихолог Альбина Хохлова. — Но очень важно не оттягивать визит к специалисту, чтобы комплекс процедур был продуман как можно раньше. Для профилактики и замедления потери пигмента рекомендуются следующие профессиональные процедуры. Мезотерапия кожи головы Инъекционным методом витаминные коктейли с питательными веществами доставляются прямиком к корням волос, что улучшает их рост и стабилизирует обменные процессы в коже головы.

Плазмолифтинг Из крови самого пациента выделяется плазма, которая затем вводится в кожу. Она богата тромбоцитами, что способствует укреплению волос, избавлению от перхоти и ускоряет рост прядей. Тромбоциты также запускают процессы самовосстановления синтеза меланина.



Лазерная терапия Фракционный лазер оказывает воздействие на кожу головы, за счет чего стимулируется активность волосяных фолликулов.



— Для достижения результата рекомендуется придерживаться комплексного подхода: следить за рационом, вести активный образ жизни и тщательно ухаживать за волосами, не откладывая визит к трихологу на завтра, — советует врач.

Почему выпадают волосы Причины, по которым это может происходить, перечислила эндокринолог Диляра Лебедева. Вот некоторые из них:

Стресс Виновником выпадения волос может быть стресс. В процессе переживаний в кровь выбрасываются в большом количестве кортизол и адреналин. Они сужают сосуды, приводят к спазму мышц и блокируют кровообращение. Из-за этого может происходить потеря волос. Также из-за стресса в организме снижается уровень половых гормонов.

Дефицит тестостерона Часто лысых мужчин считают образцом мужественности, не только из-за их образа, считается, что выпадение волос связано с избытком тестостерона.

— Отчасти это правда, но только в том случае, если тестостерон активно превращается в дигидротестостерон (ДГТ), — объяснила Диляра Лебедева. — А вот свободный тестостерон, наоборот, способствует росту и развитию белковых структур, к которым относятся и волосы. Выпадение на дефиците тестостерона — не такое уж редкое явление.



Дефицит прогестерона Именно прогестерон блокирует работу фермента 5-альфа-редуктаза , который способен превращать свободный тестостерон в дигидротестостерон. А он, как мы уже знаем, вызывает выпадение волос.

— При дефиците прогестерона защитный механизм утрачивается, — объяснила Диляра Лебедева.

Дефицит эстрогенов Благодаря эстрогенам в нашем организме происходит синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов. Все эти процессы идут в коже.



— Когда коллагена, эластина и гликозаминогликанов недостаточно, появляется дряблость, вялость, сухость кожи, ухудшается микроциркуляция, и, конечно же, происходит поредение волос, — констатировала эндокринолог.