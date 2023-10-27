В Челябинской области умер десятиклассник после борцовской тренировки

Подросток в городе Карталы Челябинской области умер после тренировки в борцовском клубе. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает издание 74.RU со ссылкой на тренера десятиклассника.

16-летнему юноше стало плохо ночью 26 октября. Его экстренно госпитализировали, но через несколько часов подросток скончался в больнице. До этого вечером у него была тренировка в клубе REM-93.



«Пришел на тренировку нормально, ушел с тренировки нормально. А ночью сознание потерял, увезли в больницу, кровоизлияние в мозг», — рассказал тренер Сергей Ермаков.

