В Челябинской области умер десятиклассник после борцовской тренировки

Подросток в городе Карталы Челябинской области умер после тренировки в борцовском клубе. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает издание 74.RU со ссылкой на тренера десятиклассника.
16-летнему юноше стало плохо ночью 26 октября. Его экстренно госпитализировали, но через несколько часов подросток скончался в больнице. До этого вечером у него была тренировка в клубе REM-93.
«Пришел на тренировку нормально, ушел с тренировки нормально. А ночью сознание потерял, увезли в больницу, кровоизлияние в мозг», — рассказал тренер Сергей Ермаков.
По словам тренера, в тот день подросток не получал ударов по голове. «У нас был день борьбы, ударной техники вообще не было, чисто боролись. Удушающие приемы на это не влияют, кровоизлияния происходят только при сильном ударе», — уточнил тренер.
Смерть 16-летнего школьника подтвердили в СУ СК России по Челябинской области, передает ТАСС. В настоящее время ведомство устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего.