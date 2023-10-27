В благоустройство крематория, где погибли трое, вложили 90 миллионов. Подрядчик: «Первый раз слышу»

Компания «СУ-150» занимается благоустройством некрополя в Красногвардейском районе Петербурга, где 27 октября оказались заживо погребены трое рабочих. Владелец не знает ни о смертях, ни о крематории.



Контракт с фирмой заключён в июле, заказчиком выступает ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». По данным портала госзакупок, в благоустройство второй очереди территории колумбария крематория и Поля памяти на Шафировском проспекте вложено 90,8 миллиона рублей.

Исполнитель должен в том числе снести зелёные насаждения, возвести ограждение, провести наружное электроосвещение, водоснабжение и водоотведение. Последнее требует разработки грунта в траншеях экскаватором и доработки вручную.