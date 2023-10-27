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    В благоустройство крематория, где погибли трое, вложили 90 миллионов. Подрядчик: «Первый раз слышу»

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    Компания «СУ-150» занимается благоустройством некрополя в Красногвардейском районе Петербурга, где 27 октября оказались заживо погребены трое рабочих. Владелец не знает ни о смертях, ни о крематории.

    Контракт с фирмой заключён в июле, заказчиком выступает ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела». По данным портала госзакупок, в благоустройство второй очереди территории колумбария крематория и Поля памяти на Шафировском проспекте вложено 90,8 миллиона рублей.

    Исполнитель должен в том числе снести зелёные насаждения, возвести ограждение, провести наружное электроосвещение, водоснабжение и водоотведение. Последнее требует разработки грунта в траншеях экскаватором и доработки вручную.

    Работы разбиты на четыре этапа. Судя по документации, два из них завершены и оплачены. Выполнить всё требуется до мая 2024 года.

    По информации «Фонтанки», «СУ-150» назвали на объекте после того, как на Шафировский съехались сотрудники правоохранительных органов.

    «Первый раз слышу», — заявил Алексей Нестеров в ответ на вопрос о гибели рабочих и его связи с крематорием. По данным СПАРК, «СУ-150» перешла в его владение три года назад. Номер телефона Нестерова указан в контактах фирмы.

    Гендиректор Борислав Зюбровский, подписавший контракт на благоустройство, вероятно, более осведомлён. Он сообщил, что говорить в настоящее время не может.

    Трое рабочих погибли на Шафировском проспекте, 12, около трёх часов дня. По предварительным данным, они прокладывали траншею сначала с помощью экскаватора, потом вручную. При обрушении стены их засыпало землёй. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Расследование контролирует прокуратура.

    ООО «Строительный участок-150» зарегистрировано в 2017 году. По итогам прошлого года компания отчиталась о выручке в 127 миллионов рублей при чистой прибыли в 6,8 миллиона. Основными заказчиками являются местные администрации. Контракт по колумбарию в этом году самый крупный. На втором месте заказ от Дирекции транспортного строительства на 39,8 миллиона на работы при строительстве продолжения Суздальского проспекта.

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    Комментарии 3

    Гость27 Окт 2023 в 20:54
    Бесплатно погибли
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