Таксиста вызвали к Горному университету. Оказалось, что спасать китайцев

Петербургский таксист Дмитрий принял самый нестандартный в своей водительской практике вызов. «Клиента» в итоге увезла скорая помощь.



Как рассказал «Фонтанке» 27 октября Дмитрий, который трудится водителем «Яндекс. Такси», два дня назад вечером он принял вызов на набережную Лейтенанта Шмидта, 12. На месте он увидел девушку азиатской внешности, которая буквально бежала к машине. На ломаном английском она объяснила, что нуждается в помощи, и поманила Дмитрия за собой.

Дальнейшие объяснения были ни к чему — водитель увидел дрейфующего по течению Невы молодого человека и бросился в машину за тросом. Пришлось побегать по набережной, но с третьей попытки тонущий схватился за трос и был подтянут к берегу. Таксист предполагает, что спас пловца в первую очередь рюкзак, который после приводнения не выпустил воздух и служил подобием буйка.