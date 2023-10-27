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    Черный дым напугал водителей на КАД. Оказалось, так было надо

    1976
    4 комментария

    Густые клубы черного дыма напугали водителей, которые следовали по КАД Петербурга. Вид на пожар открывался на подъезде к Большому Обуховскому мосту (вантовому). А дым был заметен за несколько километров.

    Видео задымления вечером 27 октября опубликовал телеграм-канал «Мегаполис». Впрочем, подписчики канала сразу усомнились, что источник дыма имеет чрезвычайный характер.

    «Там что-то сжигают. Я это не раз уже видел. Ведь не может же быть пожар в одном и том же месте несколько раз», — написал в комментариях один из водителей.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Наблюдательный автомобилист оказался прав.

    По данным «Фонтанки», на полигоне НИИ противопожарной обороны проводили испытание новых огнетушащих составов. Пожар был рукотворным и контролируемым. Он был необходим, чтобы оценить эффективность тестируемых средств.

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    ПожарКАД
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