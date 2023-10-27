Черный дым напугал водителей на КАД. Оказалось, так было надо

Густые клубы черного дыма напугали водителей, которые следовали по КАД Петербурга. Вид на пожар открывался на подъезде к Большому Обуховскому мосту (вантовому). А дым был заметен за несколько километров.

Видео задымления вечером 27 октября опубликовал телеграм-канал «Мегаполис». Впрочем, подписчики канала сразу усомнились, что источник дыма имеет чрезвычайный характер.

«Там что-то сжигают. Я это не раз уже видел. Ведь не может же быть пожар в одном и том же месте несколько раз», — написал в комментариях один из водителей.