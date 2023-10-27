    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    753мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.22eur98.35

    Fontanka.Digital

    «Какой такой шашлык-машлык?» Что обсуждали на федеральном ТВ на этой неделе

    1854
    12 комментариев

    Настоящий скандал развернулся между генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и властями Израиля после того, как первый, осудив действия ХАМАС, добавил, что обострение конфликта произошло «не на пустом месте», а вследствие того, что «жители Палестины на протяжении 56 лет жили в условиях удушающей оккупации». В результате постпред Израиля призвал Гутерриша покинуть пост.


    Неожиданную поддержку генсек ООН обрел в лице ведущих федеральных каналов. Пока Владимир Соловьев рассуждал: «А что такого страшного сказал Гутерриш?», Артем Шейнин и вовсе заявил, что это, цитата: «тот редкий случай, когда к Гуттеришу, казалось бы, вообще невозможно предъявить претензий», чего раньше, по мнению приглашенных экспертов, «по украинскому кейсу было не дождаться».

    Подробности — в новом выпуске «Коробки передач».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Fontanka.digitalКоробка передачТелепрограмма
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close