«Какой такой шашлык-машлык?» Что обсуждали на федеральном ТВ на этой неделе

Настоящий скандал развернулся между генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и властями Израиля после того, как первый, осудив действия ХАМАС, добавил, что обострение конфликта произошло «не на пустом месте», а вследствие того, что «жители Палестины на протяжении
Неожиданную поддержку генсек ООН обрел в лице ведущих федеральных каналов. Пока Владимир Соловьев рассуждал: «А что такого страшного сказал Гутерриш?», Артем Шейнин и вовсе заявил, что это, цитата: «тот редкий случай, когда к Гуттеришу, казалось бы, вообще невозможно предъявить претензий», чего раньше, по мнению приглашенных экспертов, «по украинскому кейсу было не дождаться».
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