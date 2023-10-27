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    Депутат Госдумы предложила делать аборты с согласия отца и сократить сроки

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    Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» поправки, касающиеся искусственного прерывания беременности. В частности, спрашивать согласие не только матери, но и отца ребенка, если брак зарегистрирован.

    «Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца (в случае зарегистрированного брака) и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной», — зачитала Власова предлагаемые изменения на круглом столе по теме прерывания беременности, пишет 27 октября ТАСС.

    Помимо этого, она предложила проводить аборт по желанию женщины при сроке до восьми недель включительно. Сейчас в законе обозначен срок до 12 недель. Перед процедурой обязательно должны проводить ультразвуковое исследование и демонстрировать матери сердцебиение плода. Аборт по социальным показаниям поправками предлагается проводить при сроке до 12 недель, сейчас он установлен до 22 недель.

    Власова добавила, что процедуру должны проводить только государственные и муниципальные медицинские организации и не ранее чем через 7 суток с момента обращения беременной.

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