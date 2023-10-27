Депутат Госдумы предложила делать аборты с согласия отца и сократить сроки

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» поправки, касающиеся искусственного прерывания беременности. В частности, спрашивать согласие не только матери, но и отца ребенка, если брак зарегистрирован.



«Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины после проведения доабортного консультирования при наличии информированного добровольного согласия матери, отца (в случае зарегистрированного брака) и также одного из родителей при несовершеннолетней беременной», — зачитала Власова предлагаемые изменения на круглом столе по теме прерывания беременности, пишет 27 октября ТАСС.