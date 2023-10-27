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    «Нечего добавить». Кремль в курсе негативной реакции Израиля на визит представителей ХАМАС в Москву

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    Кремль в курсе реакции Израиля на визит представителей ХАМАС в Москву. При этом подчеркивается, что никакой «кремлевской программы» у палестинской делегации нет, а контакты происходят по линии министерства иностранных дел РФ, сообщил 27 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что для России важно продолжать общение со всеми участниками конфликта. На вопрос, нет ли опасений у Кремля из-за резкой реакции Израиля на визит, представитель президента сказал, что ему «нечего добавить».

    Представители ХАМАС прибыли в Москву накануне, 26 октября. Российский МИД обсудил с ними освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из сектора Газа. Израиль потребовал от России немедленно выслать представителей ХАМАС, а также на встрече с российским послом в Израиле Анатолием Викторовым выразил «недовольство Иерусалима той ролью, которую играет Россия».

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 24 октября заявил, что количество погибших в зоне конфликта россиян достигло 19 человек. Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что российское посольство пока не установило местонахождение двух граждан РФ, которых захватили в плен боевики ХАМАС.

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