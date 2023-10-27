«Нечего добавить». Кремль в курсе негативной реакции Израиля на визит представителей ХАМАС в Москву

Кремль в курсе реакции Израиля на визит представителей ХАМАС в Москву. При этом подчеркивается, что никакой «кремлевской программы» у палестинской делегации нет, а контакты происходят по линии министерства иностранных дел РФ, сообщил 27 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Песков отметил, что для России важно продолжать общение со всеми участниками конфликта. На вопрос, нет ли опасений у Кремля из-за резкой реакции Израиля на визит, представитель президента сказал, что ему «нечего добавить».

